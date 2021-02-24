連登財經台KOL「麵咪媽」接受本報訪問時表示，政府今次做法趕客，雖然加稅會增加收入，但可能因小失大，令部份人由炒港股轉炒美股，因此港交所會好大鑊，「短期會跌到400蚊！因為一定少咗人買港股。」同時他又強調自己睇股有一手：「我講過話今年恒指係會升，而家都仲有29,000點，我認為上半年恒指仲會keep到29,000點左右，下半年先開始跌。」

昨買TQQQ止蝕離場

「麵咪媽」又透露，昨晚在美股「特價時段」撈底買入TQQQ，不過卻止蝕離場，「我覺得會谷底反彈，盤前91買入，不過89左右賣咗，輸少少。」

麵神暴力救市：趕絕窮人炒股 港股等食屎

「麵咪媽」今日連登開po批評增股票印花稅為「呀某（茂）整餅，冇個樣整個樣」，指以後雞仔注都唔買得，只會令更多人不買港股，因小失大，逼散戶轉到美股市場，「港股等食屎啦」。

其他連登網民言論：

●波叔破壞香港融資作用了。

●美股又贏。

●無得執格仔。

●政府真係痴X線，平時亂Fing（揈）錢，而家冇錢就加落市民到。

●利好美股。

●逼人退市，今日開始全退玩美股。

●炒港股慘過做雞，我股票賺錢輸錢都要俾個垃圾政府賺。

●一跌跌成千點，波叔你係掂嘅。

●唔知係咪我真心，嗰0.13%其實長遠可以有幾影響。

●都係（多）0.03%，佔個大數黎（嚟）講根本不值一提，隻股升一格都已經睇唔到呢0.03%既（嘅）影響啦。

●逼人去玩美股。

●全職day trade難度提升。

●一般散戶影響唔大，algo high frequency就……

●死緊，原本炒即日鮮買買賣賣1000萬，可能賺1萬幾千一日，比（俾）佢食多3000，肯定唔買啦。

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