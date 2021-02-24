政府公佈新一份財政預算案，在樓市上着墨不多，市場早前盛傳的放寬過千萬住宅物業按揭未有出現，加上「減辣」無望，業界均對措施感失望。

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，政府在新一份預算案中對樓市的政策集中私樓供應，當中啟德商業地將改作住宅地發展，布少明料帶動區內樓價。不過他較失望的是沒有對住宅市場減辣，近期經濟環境未回復，個別業主欲放賣手上物業套現去救亡生意或者生活開支，卻被SSD額外印花稅綁住，有機會墮入稅網，認為政府應縮短SSD年期，以助有需要的業主套現。另外，對於1,000萬元以上住宅物業按揭，未有如市場預期般放寬，布少明認為會令二手交投受阻。

布少明指，新盤市場首兩個月已錄逾2,340宗成交，比去年同期的約1,500宗，按年升逾50%。料首季新盤錄逾5,000宗成交，全年有望錄1.8萬宗成交，按年升25%。而二手成交首季料1.35萬宗，全年則5.2萬宗成交。樓價方面，有見近期地價不斷提高，如山頂文輝道地王呎價見5萬元，加上疫情受控下經濟復甦，料全年樓價會升15%。

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