陳茂波一句要調高股票印花稅，拖累恒指單日唔見近千點，全城口誅筆伐。究竟今次升市會否被一男子KO，未到最後都唔會知。經常都講，估中乜乜乜係冇用的，最緊要用適合的方法應付當前情況，我就選擇咗繼續減磅保住利潤。逆市依然有奇葩，零售股係其中一員。一來疫苗到港，二來有消費券效應。市場炒作離不開莎莎（178）、卓悅（653）、周大福（1929），今日畀兩隻生面口大家——景福（280）及敘福樓（1978），低調卻超值。

景福受惠毛利率改善、舖租成本減少及保就業資助，中期盈利大升5倍，其中第二季收入扭跌為升，復蘇勢頭良好。最新手頭淨現金2.4億，存貨4.4億，但市值只得3億，含金量極高。1月起首次回購，近兩個月出手15次，龍頭周大福已創新高，景福仍在13年低位徘徊，大有追落後空間。

敘福樓擁有多個人氣長龍品牌，包括牛涮鍋、牛角、溫野菜等，食正消費券及恢復晚市堂食概念。最新市值4億，當中近2億為現金，豐厚程度與景福不相伯仲。大股東持貨75%，意味街貨只得1億，細細粒易炒起。當太興（6811）今年已升43%，敘福樓僅得9%進賬，又係大把水位。

唐牛

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