財爺一聲建議增加港股交易印花稅，港股應聲而下，北水錄得近200億淨流出，而單日主板全日成交錄得破紀錄的3,530億港元，喺大成交下港股錄得近千點跌幅，甚有小型股災意味。而最傷嘅當然係港交所（388），雖然去年盈利創新高，但上調印花稅影響深遠，將嚴重打擊港股未來交投量，港交所股價曾跌12%，收市亦要跌8.8%，市值蒸發超過600億元。

其實古天后好懷疑，財爺究竟識唔識計數，話就話交易印花稅加幅達三成，大吉利是講句，港股整體市值縮水三成，即使成交量維持一樣，成交金額都會跟住縮水三成，咁加咗印花稅，呢方面嘅稅收係一樣唔會增加。而預算案預期加咗印花稅後，政府收入一年會增加120億，呢個只係佢自己預計出嚟，一旦因為加印花稅趕客，港股價量齊縮，咁呢120億嘅增加收入，只係整餅阿茂一廂情願嘅預期。

雖然港股跌到一仆一碌，都總有逆市奇葩，而康師傳（322）就係少數逆市仍錄得升幅嘅股份，值得留意。事實上近日資金輪動，由新經濟股流入傳統股，而康師傳上半年業績表現優於市場預期，有資金流入貪佢估值低亦好正常。

康師傅主要喺中國從事生產及銷售即食麵、飲品及糕餅，大部分產品均使用「康師傅」品牌銷售，旗下即食麵及即飲茶飲料於中國市場佔有領導地位。截至2020年6月底止，集團營業額上升8%至329.34億元（人民幣，下同），股東應佔溢利增長58.4%至23.8億元。期內，集團來自即食麵的營業額上升29.1%至149.05億元，佔總營業額45.3%，分部溢利增長86.5%至23.21億元；飲品收入則減少4.1%至176.04億元，佔總營業額53.5%，分部溢利增長22.6%至13.51億元。

康師傅上半年喺即食麵及飲品方面跑贏主要競爭對手，係因為公司供應鏈喺疫情下反應迅速，加上品牌強勁、於低端城市滲透率較高，估計高單位數收入增長嘅情況可延至2021年，主要受惠市場份額提升及產品組合升級，此外飲品消費復甦亦帶來幫助。

不過康師傳喺中國製造及銷售即食麵、飲品及方便食品，而隨着內地嘅人均收入提升，消費者對於消費品嘅品質需求也日益提升，現時偏向追求高端品牌價值，升級消費，康師傳過去一年一直跑輸MSCI中國消費必需品，反映市場因為康師傳不屬於高端消費類別，未能受惠升級消費，對其興趣較低。但正因為此，康師傳估值喺內需消費股中，屬較便宜之選，目前市場開始追逐估值落後股份，進行估值修復之際，康師傳自然成為資金擁戴對象。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！