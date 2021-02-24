業績

●新地（016）旗下新意網（1686）截至去年12月底止六個月，股東應佔基礎溢利3.89億元，按年升16%，股東應佔溢利按年下降5%至3.89億元；每股溢利9.59仙；不派中期息。

期內，新意網持續經營業務收入按年上升13%至9.23億元，主要由數據中心業務及雲端客戶持續擴展，及2019/20財政年度下半年簽訂的新合約全期影響所帶動；持續經營業務的EBITDA按年上升17%至6.62億元。新意網主席郭炳聯表示，對香港充滿信心，公司將積極擴展樓面及電力容量，以滿足對數據中心服務與日俱增的需求，其MEGA-i 為亞洲主要連接樞紐，優化工程已完成，電力容量增加 40%。

●TOM集團（2383）發盈警，預期去年蝕10.639億元，上年同期蝕1.97億元，主要由於期內聯營公司郵樂的投資所產生減值虧損約10.159億元。TOM間接持有郵樂42%股權、中國郵政持43.7%股。

其他

●時富金融（510）表示，於1月29日及2月2日斥1,710萬元買入中移動（941）35.2萬股，並於今日（24日）出售該批股份，涉1,920萬元，持貨約四周賬面賺200萬元，將用作其他吸引投資或一般營運資金。

●中興通訊（763）表示，上海中興易聯通訊已獲批自明日（25日）起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。

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