前會計界立法會議員梁繼昌批評新一份財政預算案非常孤寒，在疫情打擊中小企及打工仔逾年的情況下，既沒有針對性的惠民措施，更在此時此刻找中產開刀，加三成股票印花稅、加汽車登記稅15%及牌費30%，又研究差餉累進制，「政府這樣做絕對不明智，財赤情況下要開源，但不是現在這環境，陳茂波作為會計師當然看到要成本控制，但政府錢有無用得其所，帳目委員會以前都提過很多，到底有無做好先呢？」

香港的財政儲備由過萬億元跌至9,000億元，的確是減少了，但事實上仍屬世界前列，梁繼昌質疑錢應使時不使，是否要留錢搞明日大嶼？「加股票印花稅是自由黨提出，很多金融業界其實反對，我亦反對，點解要用一個減少交投量的方法去開源？而不是想辦法再增加交投來增加稅收？」他覺得加印花稅只會適得其反，令交投量大跌，最後稅收都不會增加多少。

徐家健：現不宜大規模加稅

政府財政儲備有下行迹象，陳茂波預料至2026年3月底，財政儲備會降至7,758億元，美國克林信大學經濟系副教授徐家健指現時財政儲備雖有下跌趨勢，但仍算充裕，現時並不適合大規模加稅。

徐家健反對預算案増加股票印花稅，指對交投量會有影響，政府應以其他措施彌補印花稅對股市的影響，以保持香港國際金融中心的地位，他建議應該在財政儲備趨向穩定時，才考慮下調整印花稅。

至於如何穩定庫房收入，徐家健就指現時過份倚賴賣地收入，而賣地收入波幅與經濟周期掛鈎，令庫房收入不穩，認為政府可認真研究物業增值及差餉稅，令庫房收入波幅減少。

關焯照：港股跌千點 市場都不認同

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為最新預算案「對經濟復蘇冇乜幫助，即使你加股票印花稅增加收入，但恒指即跌成千點，即係市場根本唔認同你做嘅嘢」，建議政府應優先處理疫情，以及支援中小企、增加就業機會，否則經濟難以反彈。

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