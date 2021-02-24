財政司司長陳茂波今宣報預算案，其中「阿茂整餅」上調股票交易印花稅，引爆小型股災，恒指跌近千成，成交金額及北水淨沽出均創新高，沽壓史上罕見沉重，激起全城怒吼。其中耀才發佈聲明，疑「玩膠」指五眼聯盟亡港之心不死，建議財爺減稅挽留人才及資金，方能以制止五眼聯盟陰謀。

聲明指五眼聯盟（美國、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭）聯手使出陰招再次圍堵中港兩地，誘使人才及企業離港，又於國際上唱衰誣衊香港，「內外夾攻務求置香港於死地」，如放任後果不堪設想，政府應有智慧、有膽識，大幅減稅，讓人才、資金及各國企業湧入香港，長遠為庫房帶來豐厚而穩定的收入，「令五眼聯盟的奸計無法得逞。」

聲明又批評政府打工心態，加印花稅可即時帶動庫房收入，能對「老闆」有所交待，但這並非治本方法，而治本方法是以減稅來增加未來長遠的收入，例如將利得稅由16.5%，大幅減至10%至12%，政府初期或有陣痛，但長遠能吸引全球各國企業爭相回流香港投資，為香港引入大量資金，從而增加庫房收入。

聲明全文：

給香港政府的建議：「因減得加」理論

當入不敷支時，即時加印花稅只能解決燃眉之急，這只是小修小補及陰乾式的「治標」方法，根本不能將問題根治。最有效的根治做法是寛減各類稅項（如利得稅及印花稅等等），長遠來說，反而可增加庫房收入，此乃「治本」方法。

宏觀香港經濟現正處於「水深火熱」當中，原因在此：

從歷史來看，八國聯軍於1900年圍堵中國，令中國民不聊生，現在五眼聯盟（美國、英國、澳洲、加拿大、紐西蘭）聯手使出陰招再次圍堵中國及香港，千方百計誘使香港人才離棄香港，挖空心思游說企業撤離香港及內地，從外更不斷在全世界唱衰及誣衊香港，從內則搞亂香港，內外夾攻務求置香港於死地，此乃五眼聯盟的奸計，如繼續放任，後果不堪設想。

但政府對此卻視若無睹，不知香港已經火燒眼眉，癥結如下：

1. 打工心態，「只求飯碗，不求治本」。

即時加印花稅，可即令庫房帶來短暫的收入，成效即立竿見影，可對老闆有所交待。此乃「不是治本」的方法。

2. 老闆心態，必須要「治本」。

以減稅來增加未來長遠的收入，例如將利得稅由16.5%，大幅減至10%至12%，此舉可能會令政府初期帶來陣痛，但長遠卻能吸引全球各國企業爭相回流香港投資，為香港引入大量資金，從而令政府庫房增加豐厚的收入，長遠才能救港經濟。外資企業做生意最緊要有利可圖，若果稅率吸引，人才及外資企業自然會回流香港發展，令五眼聯盟的奸計無法得逞。

因此建議政府正視根本的問題，不要中了五眼聯盟的奸計，政府應有智慧、有膽識，透過大幅減稅（如利得稅及印花稅等），這樣無懼企業及人才流失，當有利可圖、有錢搵，不論人才、資金及各國企業自然湧入香港，將來必定能夠吸引全球資金及人才匯聚香港，長遠必定為庫房帶來豐厚而穩定的收入。

所以，增加收入不一定要加稅，減稅才是增加收入的良方，由此可見，「因減得加」理論才是振興香港經濟的治本方法。

耀才證券

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