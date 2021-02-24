華人置業（127）發盈警，預計去年收入增加127%至137%，錄約29.7億至31億元，主要因上市及非上市股本投資的股息收入，其中恒大（3333）股息錄20億元；但年內溢利則按年減少20%至30%，賺5.53億至6.32億元。期內收入增加但溢利減少，華置指，期內通過損益以反映公平值的投資及財資產品溢利淨額為1.32億元，按年減少26.7%；投資物業的公平值變動虧損15億元； 攤佔以權益法入賬投資之業績由盈轉虧，蝕3,800萬元；租金收入及租金收入淨額減少而其他收入增加，指其英國投資物業之一位主要租戶去年退租，令租金收入及租金收入淨額分別減少28.7%及43.5%。

另外，預計去年全年錄得關於恒大股份的公平值變動未變現虧損達58億元。華置指，相信期內恒大股價下跌，是因為中國營商環境不穩定及圍繞著流行病的巨大不明朗因素，指未變現公平值變動是非現金項目，對公司現金流量無構成影響。

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