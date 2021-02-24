政府冀為差餉徵收引入累進制度，換言之持有較高價值的物業，或被徵收更高百分比的稅率。

財政司司長陳茂波表示，各界對於過去數年差餉寬免有不同意見，目前是合適機會檢視一下。陳茂波續指，差餉住宅及非住宅會否引入累進制，正研究貴價會收高點，自住能否豁免及低百分點。

陳茂波稱，現時制度從稅收角度較簡便，有其好處，但精準方面有改善空間。而檢討差餉制度與物業炒賣情況沒直接關係，目前展開研究，尚未有定論。

住宅未有減辣及放寬按保 美聯布少明：失望

政府公佈新一份財政預算案，在樓市上着墨不多，市場早前盛傳的放寬過千萬住宅物業按揭未有出現，加上「減辣」無望，業界均對措施感失望。

美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，政府在新一份預算案中對樓市的政策集中私樓供應，當中啟德商業地將改作住宅地發展，布少明料帶動區內樓價。不過他較失望的是沒有對住宅市場減辣，近期經濟環境未回復，個別業主欲放賣手上物業套現去救亡生意或者生活開支，卻被SSD額外印花稅綁住，有機會墮入稅網，認為政府應縮短SSD年期，以助有需要的業主套現。另外，對於1,000萬元以上住宅物業按揭，未有如市場預期般放寬，布少明認為會令二手交投受阻。

布少明指，新盤市場首兩個月已錄逾2,340宗成交，比去年同期的約1,500宗，按年升逾50%。料首季新盤錄逾5,000宗成交，全年有望錄1.8萬宗成交，按年升25%。而二手成交首季料1.35萬宗，全年則5.2萬宗成交。樓價方面，有見近期地價不斷提高，如山頂文輝道地王呎價見5萬元，加上疫情受控下經濟復甦，全年樓價會升逾10%，豪宅樓價更升逾15%。

關焯照：差餉累進將拖累樓市

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照指，早前政府傳有意引入物業資本增值稅，是次預算案卻未見提及，是因政府考慮現時經濟不景，強推的話政治壓力很大，故只能增加股票印花稅。「始終個人稅項，經濟差之下加好難交代，會令市民好大負擔。」

至於政府擬引入累進差餉制度，關焯照認為會對市況帶來負面影響，樓宇需求減少，形同今日加稅後股市暴瀉，反映市場「根本唔鍾意加，啲人咪沽」。如果市場反應很大，屆時樓價會有回落壓力，但樓市不似股市般過度熱炒，而且內地人來港租樓、本地人供樓等，價格仍具承受力。

他認為最新預算案「對經濟復蘇冇乜幫助，即使你加股票印花稅增加收入，但恒指即跌成千點，即係市場根本唔認同你做嘅嘢」，建議政府應優先處理疫情，以及支援中小企、增加就業機會，否則經濟難以反彈。

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