新地（016）旗下新意網（1686）截至去年12月底止六個月，股東應佔溢利按年下降5%至3.89億元，若撇除去年出售投資物業所得7,400萬元，公司股東應佔基礎溢利升16%，至3.35億元；收入按年升12.8%至9.23億元；每股溢利9.59仙；不派中期息。

期內，新意網持續經營業務收入按年上升13%至9.23億元，主要由數據中心業務及雲端客戶持續擴展，及2019/20財政年度下半年簽訂的新合約全期影響所帶動；持續經營業務的EBITDA按年上升17%至6.62億元。

新意網主席郭炳聯表示，對香港充滿信心，公司將積極擴展樓面及電力容量，以滿足對數據中心服務與日俱增的需求，其MEGA-i 為亞洲主要連接樞紐，優化工程已完成，電力容量增加 40%。集團的荃灣新項目和將軍澳新項目的第一期將於明年落成，屆時數據中心總樓面面積將由140萬平方呎增加 100%至280萬平方呎。

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