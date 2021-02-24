昨晚美股早段急挫，納指一度大跌500點，下試13,000點關口，其後指數單日幾乎收復失地，收市跌67點，目前納斯達克100期貨升63點，報13,255點，已將昨日跌幅完全收復。

除了「契媽」ARK invest行政總裁Cathie Wood大手買入Tesla，向市場大派定心丸之外。於美股開市早段，當時納斯達克100指數跌逾3%，抹掉年內漲幅，就在此時，”buy the dip”（撈底）成為了Twitter熱搜，其後指數即市跌幅大幅收窄，最終該指數收市跌0.2%。

自去年3月股災過後，美股迄今已上漲75%，在此期間幾乎萬無一失的「抄底」策略，成為對沖基金和散戶的法寶，這幾個月對沖基金和其他機構參與者一直在利用市場回調加注科技股。至於聯儲局主席鮑威爾承諾保持寬鬆貨幣政策，亦為股市投資者帶來支持。

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