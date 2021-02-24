加稅

●股票印花稅率由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，增至0.13%。

直接資助

●向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5,000元的電子消費券。

●向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約23.82億元。

減稅及免差餉、收費

●寬減2020/21課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，全港187萬名納稅人受惠

●寬減2020/21課稅年度百分之百的利得稅，上限為1萬元，全港12.8萬家企業受惠。

●寬減2021/22年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1,500元為上限，其後兩季以每戶每季1,000元為上限，估計涉及295萬個住宅物業。

●寬減2021/22年度四季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5,000元為上限，其後兩季以每戶每季2,000元為上限，估計涉及42萬個非住宅物業。

●寬免2021/22年度的商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠。

●為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000元的電費補貼。

●由今年4月起，繼續寬減非住宅用戶75%的應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為2萬元及1.25萬元，為期8個月，25萬個非住宅用戶受惠。

●由今年4月起，繼續寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金及費用，為期6個月。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲100%租金寬免。

發債

●計劃在本年度繼續發行不少於240億元的銀色債券和不少於150億元的通脹掛鈎債券（iBond）。

●擴大「政府綠色債券計劃」的規模。將借款上限提升1倍至2,000億元，於未來５５年，因應市場情況，再發行合共約1,755億元等值的綠色債券。

●金管局與人民銀行已成立工作小組推動「債券通」南向交易，爭取在年內開通。

金融政策

●港交所檢視整體第二上市制度，包括非同股不同權架構的大中華公司是否需要屬創新科技公司，才能透過新設立的渠道在港作第二上市，以及它們相應的市值要求。

●爭取「互聯互通」計劃擴大香港資本市場的深度和廣度，包括逐步納入ETF等不同資產種類，以及擴大合資格的股票範圍。港交所會加緊預備推出MSCI中國A股指數期貨合約的工作。

營商措施

●政府爭取在下月底前為包括海事及專項保險在內的合資格保險業務提供利得稅率減半優惠。

●建議推出為期兩年的保險相連證券資助先導計劃，以吸引保險企業或機構來港發行保險相連證券。視乎證券的年期，每次發行的資助金額上限為1,200萬元。

●未來3年於香港設立或遷册來港的開放式基金型公司將獲資助其付予本地專業服務提供者費用的七成，上限為每間公司100萬元。

●投資推廣署及監管機構為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務。

●政府就來港上市的房託基金提供資助。

●「遙距營商計劃」增撥10億元。

●自2021/2022年度起，政府將分三年，向香港貿易發展局（貿發局）撥款合共3.75億元，資助開發虛擬平台以增強舉辦網上活動的能力及進行數碼化。

●政府百分百特別擔保產品的申請時限延長至今年底；進一步提高每家企業最高貸款額，由12個月僱員薪金及租金的總和增至18個月，上限由500萬元增至600萬元；最長還款期由5年延長至8年；以及將「還息不還本」安排，由最長12個月增至18個月。

●向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」注資15億元，每家企業的資助上限由400萬元提高至600萬元。

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