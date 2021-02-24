市場消息指，內地家居護理品牌立白集團旗下朝雲，最快於本周五進行招股，下月10日掛牌，早於去年12月在港上市的藍月亮（6993），有炒作影子股概念。

藍月亮主要在中國從事設計、研發、製造及銷售衣物清潔護理產品、個人清潔護理產品及家居清潔護理產品。根據弗若斯特沙利文，2017年、2018年及2019年各年，集團洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品，在其各自市場的市場份額均排名首位，行業一哥當之無愧。雖然已進行後疫情年代，但市場對清潔護理意識有增無減，藍月亮產品需求持續提升。

最新大和發表報告，預計集團2020至2022年收入複合增長率將升至24%，並有滲透三四線城市的能力，值得憧憬，首予買入評級，目標價21元。還有一點要留意，恒指公司周五公佈季檢結果，藍月亮乃港股通新貴熱門之一，假若升呢成功，以其品牌概念，不難奪取北水芳心，屆時又多一份動力。以昨日收市價16.1元入場，上望19元，跌穿15元止蝕，夠晒值博率。

唐牛

fb︰www.fb.com/tongcow88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！