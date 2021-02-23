近日環球股市皆出現調整，部份分析認為估值過高，部份認為是環球流動性收緊，而最多討論的，是美債孳息率上升將打擊風險胃納令股指回調。今天想與大家分享孳息變化帶來的啟示。

美債孳息是指持有美國國債至到期的實質回報率（名為收益率或孳息率），由於有不同年期，如把所有年期的孳息連起來，名為孳息曲線。此線對投資市場帶來的訊息繁多，而今天想分享其斜率對市場的影響。

首先，利率一般反應投資者對前景的預視，例如短息（一般指5年期以內）多反映未來官方利率（如聯邦利率）的走勢，而長息（一般指10年期以上）則反映未來通脹預期。當討論斜率時，多以2年與30年期之差距計算（較多成交國債的最小/大年期），當然趨斜可以是短息下跌或長息上升（或兩者同步），以今天2年與5年期的孳息已非常低，對斜率貢獻不大，反觀10年期孳息由年初約1%已升至近日1.35%，急升了35點子（2年期只下跌1點子），當中交叉點在5至7年期。因此，今次的傾斜源於通脹預期而非減息。參考5年期的美元通脹掉期顯示，市場預期年內通脹率為2.4%，而今天的CPI只有1.4%，足足有1%差距，支持孳息曲線趨斜的暗示。

明白了以上數據，那對市場有何啟示？首先，債券投資者須注意存續期風險，尤其7年期以上的債券和高評級債券，有可能賺息輸價（在此不談討論）。股票投資者方面，參考過去廿年數據，每當2年與30年息差底部反彈時，環球股市亦由高位轉跌。2000年時息差由負54升至342點子，MSCI環球股市共下跌了約49%；2007年時息差由負1升至392點子，股指下跌了51%。

可是，由2008年起多次量寬扭曲了孳息曲線，因此預期今天的息差上升只會令股市高位調整，真正的逆轉將是美聯儲考慮（不用落實）縮表之時，大概今年第三/四季機會較大。板塊方面，歷史上孳息上升/傾斜令理論性價格下跌，將令高估值股票受壓，即今天如新經濟股；另外，因債息上升趨吸引而令派息股（如公用股）受壓；利好的有銀行股，因邊際利率上升有利未來盈利，其他如週期股，因經濟反彈配合高流動性，此乃「好」通脹，有利消費/物料/能源板塊。

處於轉捩點當中，風管為上。共勉之。

東亞銀行財富管理部首席投資策略師李振豪

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