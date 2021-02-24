財政司司長陳茂波發表最新一份財政預算案，稱疫情下行業加快應用科技，去年中在「防疫抗疫基金」下推出的「遙距營商計劃」反應踴躍，總資助額接近8億元。為協助企業適應疫後經濟「新常態」，政府再增撥10億元繼續推行計劃，並提出改善措施。

陳茂波指出，自2021/2022年度起，政府將分三年，向香港貿易發展局（貿發局）撥款合共3.75億元，資助開發虛擬平台以增強舉辦網上活動的能力及進行數碼化。帳單及牌照方面，陳茂波表示，疫情令政府加快推動電子政府的工作，因此所有政府表格和牌照申請，除非受法律或操作因素局限，於明年中接受採取電子方式提交。此外，大部分政府帳單及牌照的相關繳費，亦會於明年中起配備電子支付選項（包括「轉數快」）。

此外，市民將可在「智方便」平台上，選擇以電子方式取得其儲存在個別政府部門的資料，並用於向金融機構以電子方式申請服務。金管局早前亦公佈研發「商業數據通」，讓商業服務營運商可在其企業客戶的指示及同意下，向金融機構提供客戶數據，以協助客戶申請服務。

法律科技上，陳茂波早在前年預算案中指，支持非政府機構發展網上爭議解決及促成交易平台，項目已獲得撥款1億元，並會在今年開始逐步推出談判、仲裁、調解及網上培訓等服務。

本地再工業化 12宗申請設智能生產線

本地創科發展方面，陳茂波指出，目前香港初創企業已超過3,300間，而風險投資基金（風投基金）在本港的投資，亦由2014年的12.4億元，增至2019年的99億元。去年7月推出的「再工業化資助計劃」，已收到12宗申請，以配對形式資助生產商在港設立新的智能生產線。

為培育創科人才，政府會撥款兩億多元，將「中學IT創新實驗室」計劃推展至小學，未來三個學年向每所資助小學提供最高40萬元，推動「奇趣IT識多啲」計劃，為學生融入知識型經濟和數碼社會發展作好準備。

至於「大學科技初創企業資助計劃」在過去三年，已向139間初創企業提供約1.2億元資助。獲資助企業超過一半已有產品推出市場，逾四成已有收入，約六成已獲投資者注資，吸引約5.3億元投資。

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