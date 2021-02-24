對於預算案政策對樓市著墨不多，市民李先生指，即使疫情下，本港樓價亦未見下跌，政府應採取更多紓困措施：「依家啲新樓都係兩、三萬蚊呎，我哋都買唔起。政府應該要畀多啲措施遏制樓價，唔係淨係做首置嗰啲；暫時對呢個政府冇咩期望，所以都唔會好失望。」至於當局今年以消費券取代直接「派糖」，李先生認為「都係抄澳門做法」，吸引力不大。

另一邊廂，市民黎小姐認為，樓市反應一向較慢熱，當局或需長時間觀察才施政：「唔可以睇到呢一刻就去施政，都要睇一段時間，知道依家個經濟點樣影響樓市先再去做啲政策。」

萊坊林浩文：政府應放寬SSD

萊坊執行董事林浩文指出，最新樓價指數跌幅比預期少，樓市調整仍然持續，惟每月上落幅度不大，相信今年首季一手市場銷售依然十分熾熱，而購買力或可持續至第二季。至於今年樓價的表現則取決於兩地「通關」時間，惟受經濟及失業率影響，今年住宅租金料將向下調整約5%或以上。

林浩文續指，現時樓價持續高企，當局未有減辣空間，但在現時經濟環境下，政府或應放寬額外印花稅（SSD）稅項 ，以增加二手供應量，並避免買家湧向新盤市場。

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