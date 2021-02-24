隔晚美股一度暴瀉，散戶最愛的Tesla曾跌逾13%見619美元，但對真正Tesla信徒而言卻是特價大平賣時機，當中包括科技股女股神Cathie Wood。Wood向外媒形容昨晚她買了很多Tesla股票。Tesla昨收報698.84美元，跌2.19%。

被網民稱為「契媽」、Ark創辦人Cathie Wood在《彭博》採訪中表示，雖然近日的拋售潮蒸發掉Tesla今年升幅，但她加入撈底行列，雖沒有透露增持規模，但形容數量「很多」，並指非常喜歡提供給她的流動性，認為跌勢是「非常健康的，非常健康的調整」，「調整是好事，它讓我們都保持謙遜，我經歷過最強的牛市都是建立擔憂中。」

據交易披露顯示，Wood旗下ARKK、ARKW及ARKQ斥資約12億港元，掃入25萬股Tesla。

在國債孳息率上升和科技股估值高企的擔憂下，納斯達克100指數一度跌幅超過3%，其後回順，收市僅跌0.5%。而Wood管理ARK系列ETF，主力基金ARKK規模約270億美元，在近日跌市中，創下自9月以來最嚴重的下跌，幅度高達11.8%。ARK系列ETF向來重倉Tesla，單一持股比例接近一成。

此外，Bitcoin早前創下58,000美元新高後，亦輾轉回吐至50,000美元水平，Wood表示「我們對Bitcoin非常樂觀，很高興看到出現健康調整，沒有一個市場會直線上升。」

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！