領展（823）公佈，收購上海七寶萬科廣場的五成權益，代購為27.72億元人民幣（約33.5億港元），擬持有該物業作長線投資，預計收購將於今年3月完成。

七寶萬科廣場位於上海市閔行區七寶鎮，於2016年建成，包括樓高5層及地庫3層的商業物業，提供約14.9萬平方米總零售面積，以及一個有1,471個泊車位的停車場。截至2020年12月底，商場租用率約為97.8%。

領展表示，收購價是基於物業議定物業價值約64億元人民幣，較物業去年2月底的估值折讓2.7%。領展將以內部資金及融資安排支付這項收購，並擬局部對冲這項投資可能涉及的滙價波動。

領展行政總裁王國龍指出，在內地四大一線城市中，上海零售業於疫情下復蘇步伐最為迅速，該廣場位於區域性的中心點，料當區人口將持續增長，是次收購能帶動收入及分派的房地產項目，收購完成後物業將即時帶來收益，增長潛力強大。

領展內地物業組合比例升至14.8%

除了新收購項目，領展於內地的5項物業分佈於四個一線城市，按估值計算佔物業組合總值的13.2%，計及是次收購，有關比率將提升至14.8%。領展表示，截至9月30日的六個月止，內地零售物業組合的平均續租租金調整率為8.1%，撇除正進行工程的領展中心城，商戶銷售額已恢復至疫情前的約90%水平，租金收繳上並沒有困難。

寫字樓方面，期內上海領展企業廣場的租用率維持於94.8%，由於當地辦公室供應大增，辦公室續租租金調整率為負7.7%，集團已與主要商戶簽訂10年的續租租約，亦計劃於下個財年開展提升工程。

領展今日逆市升0.9%，報72.5元。

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