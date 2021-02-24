財政司司長陳茂波出席記者會時表示，股市於過去幾年發展至不同階段，由幾年前開始互聯互通，國際投資者於內地資產配置增加，至2018年修改上市條例，容許未有盈利公司上市等，股市發展已至階段，至於股票印花稅今次加幅，成本是其中一個考慮，由0.1%上調至0.13%己考慮到競爭力問題。

他指出，有留意到本港股市今日有調整，但區內其他股市都有調，政府會留意調整印花稅對股市及政府庫房收入的影響。

對於有指政府對經濟增長預測太樂觀，料今年增長3.5%至5.5%，陳茂波表示，希望下半年增長強勁一點，因為上半年香港及外國仍受疫情困擾，外部需求有所牽制，上半年復蘇動力較慢。有見及外國已開始疫苗接種，預期下半年復蘇比現時好，然而香港屬開放經濟體，受外圍影響大，疫情及地緣政治因素，均影響全球金融市場進而影響香港，惟對3.5%至5.5%的增長幅度有一定把握。有關預測亦是區內經濟預測範圍吻合，今年有正經濟增長機會好大。

至於未來基金收益入賬，他指出，當年政府推出未來目標是十年，連本帶利入賬，今次分別只是將投資收益入賬。而香港增長基金方面，計劃仍在進行中，過程中需找基金經理，金管局目前正在揀選。

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