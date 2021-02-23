去年3月，現金為王的主旋律迫使市場拋售流動性較高的資產，美債首當其衝，伴隨10年期美債收益率由低位急速上升，同時股市暴跌。當時股債齊跌，歸咎於市場對疫情造成經濟衰退的擔憂。

近日美債和美股再次出現齊跌的現象，但現在市場期待的是全球經濟復蘇，而美債收益率曲線持續陡峭化，亦反映經濟前景改善的預期。那麼，為何市場仍然震盪？事實上，近日股市整體跌幅並不顯著，回調較急的主要是估值偏高的科技股。這可能是因為全球經濟復蘇，驅使資金由成長股輪動至周期股。另一個原因則可能是長債收益率持續向上及借貸成本上升的風險，令股息低及估值過高的成長股吸引力下降，連累整體股市回落。

說回美債收益率，短息主要反映美聯儲的利率變化，而長息則主要反映經濟前景及通脹預期。由於美聯儲維持利率於接近0%的水平，短息繼續在低位徘徊。相反，長息反覆攀升，其中10年期美債收益率創一年高的1.39%，令兩年和十年期息差擴大至2017年3月以來最高。一方面，疫情出現緩和跡象、疫苗持續推廣以及美國大機會推出1.9萬億美元經濟刺激計劃，令市場期待美國經濟早於其他地區開始復蘇。近期美國1月零售銷售及2月綜合PMI等數據表現超乎預期，加強了市場對美國經濟前景的樂觀看法。另一方面，市場預期經濟復蘇之下消費反彈，以及供需失衡造成的大宗商品價格飆升（銅價格創2011年8月以來新高），將推動通脹上升。事實上，美國2月綜合PMI的物價分項指數創下2009年有記錄以來新高，而反映通脹預期的美國盈虧平衡通脹率亦攀升至多年高位。

正常情況下，長息上升及收益率曲綫陡峭化，應該是利好股市，因其反映的是超低的短息（即超寬鬆的流動性）以及樂觀的經濟前景。不過，市場擔憂長息上升背後的驅動力，即通脹飆升，將驅使美聯儲提早開始收緊政策，從而導致短息向上，以及收益率曲綫扁平化。換言之，主導市場的關鍵並非美債收益率的變化，而是通脹的走向。

目前，美聯儲似乎更傾向於相信短期的通脹上升未必可持續，因此多次強調現時討論退出貨幣寬鬆仍為時過早。而事實上，目前支持通脹上升的部分因素確實是短暫的，包括去年的低基數，美國的新一輪財政刺激，以及油價的飆升（OPEC+包括沙特可能逐步增產）。若短時間内出現的通脹飆升未能持續，美聯儲及其他主要央行可能維持寬鬆的貨幣政策。那麽，美國短息可能繼續低位徘徊，而長息的上升空間亦可能有限。與此同時，市場的狂歡或仍能持續一段時間。

華僑永亨銀行經濟師李若凡

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