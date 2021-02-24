東亞銀行（023）去年純利升10.9%至36.14億元，主要由於期內減值損失減少近3成，每股基本盈利0.97元。集團宣派第二次中期股息0.24元，按年少派31.4%；全年股息0.4元，按年減13%。東亞股價跟隨大市下跌，現報18.02元，跌5%。

對於派息減少，聯席行政總裁李民橋於電話會議上指，由於疫情為銀行業帶來不確定，因此董事局選擇保持多些資本，令日後有更多彈性，而東亞的派息政策指引介乎30至70%，因此東亞在未來派息上會有彈性。東亞早前啟動出售東亞人壽的流程，他指現階段雖不便透露進展，但相信出售業務後對未來盈利能力及資本水平有改善。

期內，銀行淨利息收入按年跌20.7%，至115.5億元；淨息差由1.86%收窄至1.48%。服務費及佣金收入淨額增加1.6%，至29.22億元；非利息收入增加11%至57.60億元。經營收入總額下跌12.4%，至173.1億元。

資產質素方面，集團減值貸款比率按年升4個基點至1.26%。中港資產質素發展分化，香港業務的減值貸款比率0.5個百分點至0.75%，而內地業務則回落0.7個百分點至3.1%。

按地區計，香港業務的經營收入按年下跌 8.7%，當中淨利息收入下跌 23.5%，拖累業績表現，淨息差較去年收窄41個基點。內地資產質素見改善，減值貸款比率較2019年底下降71個基點至3.10%，集團預計改善趨勢在2021年將會繼續，全年淨虧損8.18億元，按年有所改善。

增股票印花稅 東亞：業界認為增幅高

對於財政預算案提出上調股票印花稅稅率至0.13%，增幅達3成。李民橋表示，初步評估會對高頻交易投資的影響較多，但去年該行財富管理業務表現不俗，淨費用及佣金收入增長14%，當中來自股票投資，亦有部分來自保險產品及私人銀行業務等。 副行政總裁兼投資總監李繼昌表示，政府計劃上調股票印花稅30%，業界認為增幅屬高，而短期股市已見即時反應，但相信市場消化後市場會回復平靜。若所選的個股盈利表現理想，相信投資者自然會重返市場買賣。

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