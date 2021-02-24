財政司司長陳茂波指出，2020/21年度地價收入僅870億元，較財政預算的1,180億元大跌310億元。主要是年內貴重的中環海濱商業地延遲截標，而相關地價收益，將於撥入2021/22年度，並預算下一個財政年度地價收入增加至976億元。

2021/22年度共涉及15幅住宅用地及3幅商業用地，共涉及6,000伙住宅單位及516.7萬方呎商業樓面面積，另外連同鐵路項目、市建局及私人發展項目，料全年將會提供1.65萬伙住宅單位。

不過由於日出康城站上蓋項目已經悉售，黃竹坑站亦已經餘下第六期項目，餘下近萬伙供應預算，是否大部分依靠私人發展或市建局項目，發展局局長將於周四公佈詳情。

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