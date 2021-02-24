美聯儲局主席鮑威爾放鴿，重伸近零息政策方針不變，加上原材料市場走勢利好商品貨幣，令美元向下。其中，受惠疫苗注射進展良佳，英鎊續創3年新高。

美匯指數今日曾跌穿90算，低見89.982，較上周三收市的90.95，下跌0.968。過去一週，7大主流貨幣5升2跌，當中英鎊以1.3%升幅排榜首，其餘紐元升1.1%，澳元、歐元和加元升幅介乎0.2%至0.6%；避險貨幣失寵，日圓和瑞郎分別跌0.1%和1.2%。

美國經濟近期正在復蘇，加上更多人已接受疫苗注射，連同通漲有上升勢頭，經濟前景正面，令聯儲局會否部署收水成為市場炒作焦點。然而，鮑威爾周二出席美國國會半年一度的聽證會時，縱然預期聯儲局將會把今年度的經濟增長預測範圍設定在6%，但他明確表明，上述因素不足以改變儲局維持寬鬆貨幣政策，直到經濟持續回復到新冠肺炎疫情前的承諾，等同為弱美元繼續開綠燈。

非美貨幣中，英鎊繼續獨佔鰲頭，今日曾升至1.4237美元，改寫三年新高紀錄。值得留意是，英國最新就業數據參差，例如11月職位數目減少11.4萬個，跌幅較市場多近4倍，而失業率也升至5年高位。不過，每小時平均工資就增加4.7%，較市場預期的4.1%為高。關鍵是英國首相約翰遜已規劃學校復課及放鬆社區管制的時間表，令市場對英鎊前景繼續投下信心一票。

另外，新西蘭儲備銀行今日議息一如預期政策不變，但會後聲明對經濟前景有保留，也粉碎了部份投資者對新西蘭明年有機會率先收水的期望，但在弱美元背景下，議息聲明沒有改變紐元持續呈強的勢頭，今日曾升見73.84美仙的3年高位。

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