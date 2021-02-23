創業不是請客吃飯，不是玩「家家酒」，而是一種膽識和覺悟。

最近我聽了王維基到港大的創業講座，網上有直播；他作為香港一等一的創業者，內容當然相當精采，我也全程聽足，回味無窮。以身家來說，他當然稱不上最有錢的那一班，但以經歷來說，他絕對有資格lecture創業者。

其中有一段令我感觸，當有人問到，他以50億賣掉香港寬頻是否感到可惜，他回答得非常瀟灑，如果當日他沒有做這個決定，就不會擁有今天市值150億的香港電視（1137）。這看似輕描淡寫的一小段，當中的血淚實在不足為外人道。

講起香港電視，最深刻的片段是王維基公審梁振英的一幕，他滿心幹勁想顛覆香港電視業，卻不獲發牌。回想這一段，假如政府當日真的發牌給王維基，今天已是another story，是福是禍實在說不清。現在讓結果說話的話，王維基簡直要感謝當時的政府否決他的電視牌吧。

失落電視牌照，王維基要面對重整人手的陣痛，以及整個集團的轉型，記得他說過燒錢經營電商，每日推一架房車的錢落海，電商在當時不被看好。

王維基在那一刻所擁有的，是雖千萬人吾往矣的勇氣。他將自己最得意的家業都賣掉了，背水一戰的情況下，他沒有選擇，只能勇往直前。

王維基燒錢燒出彩虹

有人說他非常厲害，能夠將死都做番生，但他的創業，其實並不是一般創業者值得仿效的模式，想問問市場上有幾多人揸住50億創業？這底氣並非常人所有。回想王維基的創業模式，在最初一無所有的情況下，他沒有資本，是用套利的思路去創業。最基本是當時每個長途電話回撥，其實也只是套利交易的商業模式。

但是講到燒錢，如何燒出一盤成功生意卻是絕頂學問。太大的例子姑且不說，就以香港為例，有一間標榜倡議式的媒體，也是同樣每日將幾部豪華房車推落海的燒錢速度，燒了幾年，除了聲名狼藉之外，還未實現收支平衡，更不要說淨利潤了。

如何燒錢燒出一盤生意模式，這絕對不是純粹資本運作的財技而已，而是管理者要選對市場，和擁有絕頂縝密的執行力。

王維基的故事，千萬不能當作金科玉律，時代改變，生意模式也改變，但創業者應該學習的，是他在生意上的判斷力。任何想法天馬行空，無法落地也是徒然，唯有孜孜不倦的執行力，才是勝負的關鍵。

藍友斑

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