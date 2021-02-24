財政預算案一出，大市應聲下跌，雖說增加印花稅未必是大市下跌的直接原因，卻可算是加速散貨的導火線，氣氛轉差下，不止恒指下跌3%，連與印花稅無關的上證、日經都應聲下跌2%，而伴隨大市大跌最慘的股份亦包括美團（3690）、吉利汽車（175）、中海油（883）等一眾無甚太直接關係的股份，客觀上似是淡友借消息把市場風向扭轉。

不過久違港股千跌，一日跌過一千點，總會令人擔心大市是否已經轉勢。先看資金流向，可大致分為新、舊經濟，大、小型股份來分析一下。上周資金由新經濟出逃，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、藥明生物（2269）等早見疲態，上周五以上多隻股份的MACD由階段2偷步轉入階段3，而ADX在上周股價接近高位時亦比前頂出現背馳，反映上升動能減弱，資金出逃後，於今周一、二熱炒資源版塊，本該是可以做成新舊互換支撐大市一下，可是資金卻沒有之前的一致性，部分資金轉入舊經濟中資產比較重的行業和股份，所以見到中電（2）、煤氣（3）、甚至較冷門的鷹君（41）、大酒店（45）等都有被炒起，其實對大市來說卻不大利好，有點收火味道，跟隨資金步伐，未被炒起的恆安國際（1044）、中銀航空租賃（2588）等可能仍能受惠資金換馬潮。

雖說不大利好大價股份，但上周開始禾雀亂飛的細股卻仍然當紅，上周提到的霸王（1338）、易大宗（1733）、鐵貨（1029）等都曾升2-3成不等，不過一如上周文中提醒，「炒呢啲」最緊要識走，切莫希望賺盡，否則隨時一場空。而即使周三大市下跌1,000點，用回上周所講選股方法，仍有西藏水（1115）、361度（1361）落鑊開車，以趨勢性指標仍能捉到細股，資金面看，看似大市未算大散。以技術指標來看，一旦新經濟股份的MACD跌至接近0線，相信會有一波反彈，而舊經濟股中重資產的行業如內房、內險及剛有資金轉入的高息版塊仍能對大市有一定支持，大市似乎仍處於上落格局之中，不至於股災或大散，所以比起清倉或是做淡，似乎靈活在新舊、大小型股之間走位更要。

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