太古地產早前拆售鰂魚涌太古城6期逾200個車位，市場已錄得租務成交。其中地下單號車位，剛以5,200元租出，創屋苑車位租金新高，亦屬區內次高。業主本月以250萬元向發展商買入，租金回報率2.5厘。

太古城的停車場由威信停車場管理，據該公司網站資料顯示，威信於太古城設置3,800個月租車位。記者直擊，位於華山閣的停車場管理處，有張貼私家車收費表，最平為非固定車位，月租3,180元，第10期固定車位最貴，月租4,980元。固定套位（可泊兩部車）則月租5,760元。

即是說，今次由散業主租出的車位，較大業主固定車位租金貴近5%。

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城推出227個車位發售，至今已售出154個，現時已有11個車位放租，租金叫價4,500元起。趙續稱，其中一組大手客斥690.2萬元買入3個車位，其中兩個有放租，包括地下單號車位，叫租7,500元，挑戰全區新高﹔另2樓雙號車位，叫租6,500元。

大古城車位逾三成買家屬大手客，並吸引城中富豪捧場。本身是太古城業主的「亞洲糖王」郭鶴年家族，斥411.6萬元購入太古城兩個車位，每個售價205.8萬元。

目前港島東區最貴車位為MOUNT PARKER RESIDENCES，上月成交月租5,300元。

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