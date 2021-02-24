會德豐地產今年將有6個新盤「排隊賣」，連同貨尾料超過2,500伙。發展商指，今年樓市有望好轉，並冀集團項目可貨如輪轉。

會德豐主席梁志堅指，疫情下，集團去年賣樓情況較遜色，年內住宅、商場、車位等銷售收益僅錄約166億元，但仍符合集團每年套現逾100億元的目標。

梁志堅續指，隨着疫苗開始接種，加上香港有「祖國做後盾」，而大灣區陸續發展，有助「北水」進港，相信本港整體經濟會慢慢復蘇，惟非一年半載可發生。至於樓市，梁志堅表示充滿信心：「香港基礎好，又有國內投資；我哋都唔會惜貨，有幾多賣幾多，可能今年賣樓收益都唔止200億。」

會德豐去年純住宅收益錄約116億元，涉及逾1,000伙單位。集團常務董事黃光耀指，連同與合作夥伴發展的項目，今年集團將有6個新盤推出市場，涉及約2,400伙，位處西南九龍內長沙灣Grand Victoria料最快下季推出；茶果嶺Koko Hills第二期則料於年中推售等。另集團將繼續推售不同項目貨尾，相信全年可發售單位逾2,500伙。

黃光耀續指，連同早前先後投得兩幅山頂文輝道住宅地皮，集團現時可供發展土儲近690萬方呎，足夠應付未來4至5年的發展需要；集團將繼續物色優質地皮作全方位發展。

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