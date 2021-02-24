去年全年肺炎疫情肆虐，失業率節節攀升，導致租金走勢持續下跌。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，根據中原地產新簽租約統計，以應課差餉租值年度計算，2020年10月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均租金錄33.7元，較2019年10月份的36.3元按年下跌7.2%。

黃良昇指，以應課差餉租值年度，即2019年10月至2020年10月計算，黃埔花園及沙田第一城呎租同樣跌逾一成水平，分別按年跌12.0%及11.1%。太古城跌8.4%、康怡花園跌8.3%、匯景花園跌8.0%、海怡半島跌7.8%、杏花村跌6.6%、嘉湖山莊跌2.1%、麗港城及美孚新村同樣跌1.2%。而2020年10月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均租金錄33.7元，較2019年10月份的36.3元按年下跌7.2%。

黃良昇指，主要由於2020年初本港爆發肺炎疫情，拖累2020年第一季租金急跌4.5%。其後租金明顯止跌回穩，第二季跌0.3%，第三季升0.3%及第四季跌0.9%。以12月計算，全年租金跌幅為5.3%。沙田第一城租金於2020年第四季率先止跌回升，全年跌幅收窄至5.2%。其他屋苑方面，黃埔花園跌12.3%、太古城跌10.3%、杏花村跌8.6%、康怡花園跌8.2%、海怡半島跌8.1%、美孚新村跌5.8%、匯景花園跌4.0%、麗港城跌2.7%及嘉湖山莊跌1.3%。

2021年1月份私人住宅實用面積平均租金最新錄得33.6元，按月跌0.3%，連跌兩個月共0.6%。但租金跌幅輕微，2020年12月及2021年1月份同樣按月僅跌0.3%，主要是聖誕及新春前夕為傳統租賃淡季，租金正常回軟，並非轉勢大跌。根據以往經驗，新春後租賃市場開始進入季節性旺市，加上首批疫苗供港，有望利好租金走勢穩步向升，相信今年年中租金可重上35元水平，現時相差約4%。

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