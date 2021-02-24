美股三大指數期貨靠穩，道期升9點，至31,501點；標普500期貨升1點，至3,879點；納指期貨跌6點，至13,186點。

德國DAX30指數升80點，至13,945；英國富時100指數跌4點，至6,621點；法國CAC40指數升跌1點，至5,778點，意大利富時MIB指數升32點，至22,971點。

科技股女股神Cathie Wood旗下ARKK、ARKW及ARKQ斥資約12億港元，掃入25萬股Tesla（TSLA），現升3.31%，至722美元。同為ARKK主要持倉的支付平台Square（SQ）昨日盤後公佈上季業績，雖然盈利和收入勝預期，惟現跌3.99%，至246.41美元。

受到香港加股票印花稅消息拖累，在美國上市的中資券商富途（FUTU）盤前跌5.2%，至167.19美元；老虎證券（TIGR）跌3.04%，至27.98美元。

Square（SQ）在上季斥1.7億美元增持比特幣（Bitcoin）近3,318個Bitcoin，連同去年10月斥5,000萬美元買進4,709個Bitcoin，現時有8,027個Bitcoin，佔去年底總資產近 5%。據Coindesk，Bitcoin在24小時升10.69%，至50,516美元，市值為9,406.9億美元；以太幣（Ethereum）24小時升19.09%，至1,679美元。

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