朋友找Digital Marketing工作，然後跟我分享了一些見工的經歷。滿有趣的。有趣的地方是，了解部份雇主如果看Digital Marketing這類工作。

當然啦，你見一個Digital Marketing Manager （或AM）之類的工作，少不免就會問一些技巧／解難的題目。但他遇到的Interviewer，都似乎對好Details的技術東西問好多，而且有時甚至會問除了「老正」的解難方法，還有沒有甚麼Tricks。

這情況就有如我去做培訓工作時，很多人問的是，Facebook廣告如何做Targeting。這不是不重要，但如果單單把這些當是重點，那我就覺得不太理想。

最近Clubhouse興起。香港的「老鬼」用戶多是玩了一個月左右，但已經有兩個品牌在Clubhouse搞Campaign。一個是外賣App、一個是避孕套。我好欣賞這些品牌很願意開拓新方法去做Marketing。一來以來，很多客戶見到新Channel都會想在其他做Campaign，但又礙於沒有案例或Benchmark，最後都是放棄。

談請Digital人，為何無端講Clubhouse呢？

Digital Marketers當然要識很多技術。Facebook、Google、Mailchimp等，都有不同的Skill要學。但同時Digital的世界轉得好快（這句是每次跟行家食飯吹水時都必講），單單是集中在懂多少技巧，或有多少Tricks，可能可以應付當前的事。但我以為聘請同事，我一般都會了解他們如何吸收新知識，以及他們對新東西的看法。沒有對或錯，只有進不進取。

當我們埋頭苦幹去跟廣告戰鬥，為著減低每隻廣告成本時，原來沒有方法望望出面的世界，這就難以幫助自己公司找到新的機會。

Jansen Lu

http://www.facebook.com/janstechblog

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