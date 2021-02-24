面對疫情重創，商業用地需求下降，政府正研究將東九龍區5幅商業用地改劃作住宅用途，初步估計共可提供約5,800個私人房屋單位。據悉，其中3幅商業地位處啟德跑道第4區臨海地皮，另外兩幅位處鄰近富豪東方酒店對開。

啟德商業地已接連有三幅地皮流標，其中兩幅位處跑道區，原由高銀金融(530)於2019年斥111.24億元投得的啟德4C區4號商業地皮，可建樓面86.3萬方呎，高銀隨後指因社會矛盾和經濟不穩定，放棄購入地皮，政府同年9月重推地皮，最後流標收場。

毗鄰的啟德第4C區5號地盤，於2019年1月推出時，因財團出價未及政府底價，同告流標收場，啟德接連兩宗商業地流標事件，加上疫情衝擊本港經濟，未來商業用地需求將受影響。至於，位於第2A區的4,5B及10號地皮，可建樓面達120.5萬方呎，去年5月推出時，在社會及經濟環境氣氛疲弱下，同告流標。

面對市場對商業用地需求下降，政府去年指會研究將啟德發展區未能成功出售的商業土地轉作住宅發展。惟因應本港寫未樓租金高昂，有需要持續提供穩定商業用地供應，應付長遠的經濟發展需要，保持本港競爭力。

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