據《彭博》，有騰訊（700）支持的線上教育平台猿輔導以200億美元（約1,550億元）估值，尋求10億美元（約77.5億元）新一輪融資。

知情人士透露，總部位於北京的猿輔導計劃尋求至少10億美元融資，並已開始與投資者討論，當中包括博裕資本和德弘資本，有機會在明年上市。據悉，該輪融資尚未達成最終決定，規模取決於投資者的興趣。博裕資本和德弘資本對消息不予置評。

此前，公司於去年完成由高瓴資本領投的10億美元G輪融資，同年底獲得由馬雲成立的雲鋒基金領投的3億美元融資。該公司亦吸引新加坡政府投資公司、淡馬錫投資。

猿輔導創立於2012年，提供各項在線教育服務，包括直播課程和應試課程等，在中國擁有逾4億用戶，超過3萬名員工。

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