隨著第四波疫情逐步放緩，2021年首月本港樓價指數止跌回升。差估署數據指出，上月樓價指數報380.0點，較去年12月份的379.5點微升0.13%，為樓價連跌三個月後首見反彈；若與2019年5月的歷史高位396.9點比較，1月份與高位差距為4.45%。

差餉物業估價署數據顯示，1月私樓樓價指數報380點，按月回升0.13%，按年微升0.08%。以單位面積區分，中小型住宅樓價連按月回升0.2%，終於辛連跌3個月跌勢，按年升0.1%。大型住宅樓價指數卻由升轉跌，按月跌2.4%，按年跌2.7%。 租金指數仍然有受壓，上月私樓租金指數報178.1，按月下跌0.06%，按年跌接近4%。其中，中小型住宅單位租金跌幅較大型單位顯著，中小型單位租金按年跌3.9%，大型單位租金按年跌1.8%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署1月份售價指數主要反映12月下旬及1月上旬的實際市況，當時第四波疫情相對平穩及單日確診宗數回落至雙位數字，買家亦陸續重新入市，刺激樓價上跌回穩。

自一月中後，無論是新盤銷售及二手買賣均見暢旺，不少買家趕在農曆新年前入市，導致樓市「小陽春」提早出現，預期2月份樓價指數升幅將擴大至近1%，觀察最新形勢，料「小陽春」市況將再延續。

陳海潮預期，疫苗開始接種後，有助減退疫情，相信在重新通關後，經濟活動將重現生機。此外，近期屢錄高價投地情況，反映發展商亦看好後市，加上一二手氣氛轉旺，再配合股市上升的財富效應下，預期今年無論是中小型物業或豪宅市場均有明顯的反彈，料全年整體樓價保守估計可升10%。

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