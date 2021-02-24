財爺一聲建議增加港股交易印花稅，恒指跌914點，北水錄得近200億淨流出，大市成交破紀錄3,530億港元，甚有小型股災意味。最傷嘅當然係港交所（388），上調印花稅將嚴重打擊港股未來交投量，港交所跌8.8%，市值蒸發超過600億元。

古天后好懷疑財爺究竟識唔識計數，話就話交易印花稅加幅達三成，大吉利是講句，港股整體市值縮水三成，即使成交量維持一樣，成交金額都會跟住縮水三成，咁加咗印花稅，呢方面嘅稅收係一樣唔會增加。預算案預期加咗印花稅後，政府收入一年會增加120億，呢個只係佢自己預計出嚟，一旦因為加印花稅趕客，港股價量齊縮，咁呢120億嘅增加收入，只係整餅阿茂一廂情願嘅預期。

港股跌到一仆一碌，都總有逆市奇葩，康師傅（322）就係少數逆市錄得升幅嘅股份，值得留意。截至2020年6月底止，康師傅營業額上升8%至329.34億元（人民幣，下同），股東應佔溢利增長58.4%至23.8億元。

不過康師傅係中國製造及銷售即食麵、飲品及方便食品，隨着內地嘅人均收入提升，消費者對於品質需求也日益提升，現時偏向追求高端品牌價值，升級消費，康師傅過去一年一直跑輸MSCI中國消費必需品，反映市場因為康師傅不屬於高端消費類別，未能受惠升級消費。正因為此，康師傅估值喺內需消費股中，屬較便宜之選，目前市場開始追逐估值落後股份，進行估值修復之際，康師傅自然成為資金擁戴對象。

古天后