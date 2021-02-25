市場再錄名人沽貨，繼陳志雲、王喜、徐子珊及李治廷後，金像影后惠英紅最新亦沽出將軍澳天晉一單位，大賺逾400萬元離場。

據土地註冊處資料顯示，將軍澳天晉II 5A座高層D室，實用面積704方呎，登記以1,280萬元沽出，呎價18,182元。原業主為惠英紅，與金像影后惠英紅同名，不排除為同一人。單位早於2013年以875.1萬元購入，持貨8年賬面大賺404.9萬元，升值46%。

惠英紅及家人鍾情將軍澳樓盤，現居於將軍澳市中心天晉。惠英紅或相關人士，早於2017年亦斥資1,433.1萬元購入MONTEREY一個面積886方呎單位，呎價1.58萬元。南豐旗下將軍澳日出康城LP6兩年前賣樓，惠英紅亦被發現與其胞妹及代理一同參觀示範單位，惠英紅胞妹更即場入票登記認購。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！