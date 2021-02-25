計劃來港第二上市的嗶哩嗶哩（BILI）發佈業績，第四季度調整後每股虧損1.88元人民幣，去年同期為每股虧損1.010元人民幣，較市場預期的每股虧損2.07元人民幣為低。淨收入38.4億元人民幣，按年增長91%，市場預期為36.7億元人民幣。月活躍用戶2.02億，按年增長55%。

嗶哩嗶哩第一財季預測則符合市場預期，淨收入料達37億至38億元人民幣，至於《彭博》綜合分析員平均預測為36.3億元人民幣 （介於35.4億至38.6億元人民幣）。

嗶哩嗶哩股價昨日下跌1.6%，報127.14美元；市後交易受業績刺激，升3.7%，報131.88美元。

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