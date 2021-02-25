銀娛

銀娛（27）公佈截至2020年年底止年度業績，集團全年經調整EBITDA為負10億港元，遠遜於2019年為165億港元，不過得益於旅客增加，集團第4季度錄得經調整EBITDA為10億港元，較第3季度經調整EBITDA虧損9億港元大為改善。由於疫情的不確定性，不派息。

銀河全年淨收益按年下跌75%至129億港元，全年集團股東應佔溢利為負40億港元，撇除非經常性及其他開支，全年經調整股東應佔溢利為負32億港元，第4季度集團淨收益為51億港元，按年跌61%，按季升229%。

銀娛表示，中至長期對澳門未來充滿信心，自從2020年9月恢復自由行以來，市場呈現早期復甦跡象，預計未來幾個季度會逐步改善，不過疫情反覆亦可能對業績造成重大負面影響。集團表示會繼續推進包括路氹第三及四期在內的發展項目，同時亦為度假城翻新、重組及引入新產品。

銀娛再讚揚澳門政府，在是次疫情危機下出色地展示出積極的領導能力。

根據博監局報告，2020年澳門全年博彩收益為587億港元，按年跌79%，其中第4季度博彩收益為212億元，按年下跌70%，按季上升347%。自由行在2020年第2季度起逐步恢復，但是大部分中國內地旅客要到9月下旬才可申請訪澳旅遊簽注。2020年有590萬人次到訪澳門，按年跌85%。

希慎

希慎（14）亦公佈截至去年底止全年業績，期內因投資物業之公平值變動，錄得公佈虧損25.47億元，以租賃業務表現主要指標的經常性基本溢利，以及基本溢利，均按年跌7.3%至23.98億元；營業額降7%至37.10億元。

集團投資物業組合估值降至749.93億元，較去年底791.16億元下跌5.2%，投資物業的公平值虧損49.03億元。

希慎指出，去年寫字樓及商舖業務組合的出租率分別為95%及96%，住宅業務組合出租率則74%；商舖業務方面，發現消費需求也出現變化，年輕人更樂於為體驗而非物質商品付出金錢。雖然香港市民採用電子商務步伐較慢，但趨勢正在形成，且網上購物愈來愈盛行，對美食、時尚生活及家品的追求亦更普及。

對於今年前景，希慎認為仍未明朗，很大程度取決全球疫情能否受控。

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