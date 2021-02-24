求職平台jobsDB常幫人找工作，但原來要加入這間公司亦殊不簡單，因每名新員工也會被CEO考問，「你有甚麼特異功能？」在jobsDB客戶服務部工作兩年的Casper笑言，當時他只說了喜歡畫畫和講鬼故，後來才知道CEO「起底」的用意，是為了知道員工的個人興趣。

jobsDB香港區行政總裁仇崑石（Isaac）解釋，行業加快數碼轉型，企業要維持競爭力，必須了解員工的專長，將「特異功能」發揮在職場上，以助培養他們的軟技能（Soft Skills），包括協作、溝通及領導能力等，是應對知識型經濟的關鍵。為貫徹宗旨，jobsDB上月斥資8位數字搬新辦公室，主打「Jobs That Matter」理念，將三分之一（4000平方尺）佔地劃作共享空間「Social Hub」，為180名員工提供打機室、Nap Room（寢室）、Bar枱等。

Isaac指出，共享空間鼓勵員工自發舉辦活動，例如講鬼故、開辦調酒、沖咖啡、瑜伽等工作坊，甚至手作市集。「每個人都有自己興趣，無論與工作是否相關，給予機會讓他們分享，甚至教同事，能彼此欣賞並建立自信，工作會開心很多，配合得更好。」

辦公室不只是工作地方，同事交流亦相當重要。舉例，員工就有份投票決定會議室以香港山峰命名，如大帽山、獅子山等，又購入本地手工啤酒，讓大家疲累時Chill一翻。

全職以外的Casper，同為Instagram專頁「黑心商店」版主，專門繪畫恐怖插畫，直言「我好怕悶，上班對着一張電腦枱，好似坐監。」新辦公室正好給予喘息空間，「與同事一齊打機、午飯時間教畫畫，能提高員工凝聚力，是工作以外意想不到的收穫。」

年資6年的市場部員工Avis亦分享，自己本身持有咖啡師牌，試過公司總動員參加手沖咖啡班，最開心是聽到同事讚揚其咖啡好飲，「每朝早和同事聚在Bar枱沖咖啡，是個很好的Ice-breaking（破冰），平時不常接觸的人，有事亦拍膊頭幫手，有利公事協作。」

當在家工作（WFH）成新常態，Isaac反指此刻是個好時機，讓企業反思辦公室定位。「個個WFH，一定有很重要原因才回公司，故必須充分利用辦公室，思考設計對公司未來十年發揮甚麼作用。」

拋棄傳統階級觀念 管理不再由上而下

常言唯一不變的就是改變，這句話也能套在Isaac身上。他曾任巨型科企Google管理層，又做過電商初創，至2011年澳洲上市公司SEEK全面收購jobsDB後，2017年獲招攬加盟，負責帶領團隊轉型。「做初創的人往往喜歡建立新事物，如何將母企的國際化概念帶入香港、本地化執行，是個新挑戰。」

jobsDB目前擁有210萬名註冊用戶，應用科技協助管理，包括利用人工智能（AI）技術配對用戶與企業，又推出視像面試平台Spark Hire等。疫下冒起的WFH浪潮，該企早已推行，「公司客戶來自世界各地，故一早有WFH政策，但當時只限於市場部、產品部門，直至去年才全民WFH，並津貼2000元購置設備。」新辦公室四處也佈滿影音設備，方便隨時隨地視像開會。

在數碼世界打滾多年，Issac認為科企要善用數據，去理解市場需求。「在強調數據驅動（Data Driven）下，放手讓同事Trial And Error，而且要拋棄很階級的想法」他提醒科企管理層更要放下架子，「管理模式不該如傳統般由上而下，現時市場轉變得太快，我們需要懂前線（了解市場）的人去打仗，這個方法行不行，由員工自由發揮，成果會告訴你答案。」

jobsDB最新數據顯示，2020年全職招聘下跌36.5%，兼職下跌24.6%，較大跌幅主要集中在3至8月疫情較嚴重時期。12月全職空缺反彈年增14%，兼職空缺早於10月已終止跌勢，11月升37%、12月升13.7%。Issac預期，經濟第二季打後才回穩，建議打工仔跳槽不宜只顧人工，亦要考慮行業前景及興趣。

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