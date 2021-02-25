近月Tesla及bitcoin走勢成市場焦點，畢菲特旗下巴郡基金副主席芒格就持保留態度，對它們火箭式的升勢，抔示「不知道哪個比較糟」。

畢菲特長期拍檔芒格表在年度股東大會上被問到，他認為Bitcoin達到5萬美元，與及Tesla達到1萬億美元的全面攤薄價值企業，兩者中哪個更瘋狂，他表示很難回答，「我無法為跳蚤和蝨子排先後次序，我在選擇中有這些感覺，我不知道哪個更糟糕。」

Tesla的股價去年飆升743%，不過目前它的股價在2021年下降了約3%，市值約為6,890億美元。Bitcoin早前上試58,000美元水平後，一度回調至46,000美元水平，最新徘徊5萬美元水平。

芒格還被問到甚麼是銀行業最大的威脅，是Bitcoin還是Apple Pay和Square等數字錢包，他答不清楚，但指經營得當的銀行對文明有很大的貢獻，「各國央銀都喜歡控制自己的銀行系統和自己的貨幣供應」，並指Bitcoin波動性太大，不能很好地成為交易媒介，但Bitcoin「真的有點像黃金的人工替代品」，不過，「由於我從來不買黃金，所以我也不會買Bitcoin」。

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