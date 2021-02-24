【本報訊】上月初向基層員工（第6至8級）發內部通告，將花紅上限降低22%的滙豐及恒生（011），據悉前日公佈業績後，員工已陸續收到薪酬調整及花紅發放通知，若獲良好考勤級別的基層員工，消息指今年薪酬增幅約為2%。

至於花紅分派幅度據聞差異甚大，視乎業務性質及個人表現，一般員工介乎「接近冇乜花紅分派到相等於兩、三個月固定薪酬」，但越屬高端分派水平的佔比極少，料為前線業務超卓人員居多。

中高層「酌情調整」

年初滙恒兩行發內部通知，第6至8級基層員工被劃一下調2020年度花紅分派上限22%，以表現最好員工為例，調整後獲發上下限，由原來最多相當於3個月薪酬及不少於0.75個月薪酬，降至最多2.33個月及不少於0.58個月。

集團向各部門主管下達指示，基層員工今年薪酬總額增長預算約2%，中高層雖無明言凍薪，但會交由主管「酌情調整」，意味除了挽留人才或個別表現超卓外，其餘不要預期有得加。

滙豐發言人回應，一向根據員工表現及操守等因素決定薪酬水準。恒生發言人亦稱，薪酬調整幅度及花紅金額，視乎銀行業績、各員工表現及參考市場薪酬水平而定，新薪酬將於3月1日生效，花紅則於3月底前發放。截至去年底，滙豐香港員工約2.9萬人，當中恒生佔7,925人。