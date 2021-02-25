早前港澳辦主任夏寶龍表明「愛國者治港」是「一國兩制」方針的應有之義和核心要義，香港的管治權只有牢牢掌握在愛國者手裡。全國政協委員、新地（16）主席兼董事總經理郭炳聯緊緊跟隨，稱支持和擁護香港的管治權只有牢牢掌握在愛國者手裡，才能為香港的長治久安和繁榮穩定提供重要基礎和保障，讓香港更加凝心聚力，團結起來發展經濟，改善民生，香港明天一定會更好。

夏寶龍日前為「愛國者治港」定下標準，表明非愛國者不能任由佔據行政、立法、司法等職位，地產建設商會跟隨發聲明指支持相關原則，強調「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義，有利推動「一國兩制」實踐行穩致遠。

香港富豪、大地產商陸續表態，全國政協委員、信和集團主席黃志祥、港區全國政協常委、長江集團主席李澤鉅均表示支持夏寶龍的說法，《文匯報》昨報道李澤鉅表示，「認同夏主任的講話，試問世上哪有國家找不愛自己國家的人去治國？由愛國者管理地方，世界各國盡皆如是，天公地道。」

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