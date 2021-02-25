WSB股龍頭GameStop股價高位跌逾九成後，沉寂了一段時間，昨日於尾市兩小時急升，收市漲103.94%，報91.71美元，市後交易再漲83.19%，報168美元，一夜睡醒股價高了3倍！

TRADE ALERT數據顯示，與GameStop相關的期權活動也創下2周來最高水平，認購期權合約明顯超過認沽合約。

股神畢菲特拍檔、巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）昨發言炮轟Robinhood及一眾證券商，指其吸引了很多沒經驗的散戶炒股，「我認為你應該嘗試向人銷售好的東西及賺錢，若你銷售賭博服務從而獲利，我認為你是透過『骯髒的途徑』去賺錢，我們容許這些做法是瘋狂。」

芒格同時表示，Reddit引發的炒風例如GameStop及SPAC興起，是「令人煩厭的泡沫（irritating bubble）」，並警告最後會有壞的結果。

WSB散戶龍頭上周加注

該公司在周二收市後表示，其財務總監將於3月26日辭職。最近幾個月，GameStop面臨着更加專注於電子商務的壓力。寵物用品電商平台chewy共同創辦人Ryan Cohen最近加入GameStop的董事會，他透過其投資公司RC Ventures持有GameStop近13%的股份。

自從GameStop在1月下旬出現史詩式升浪，再迎來地獄式暴瀉之後，一些散戶仍然看好該股，在Reddit上名為DeepF--ingValue的交易員Keith Gill，披露他已經加倍押注該股後。上周五下午，他在Reddit上發佈一張截圖，顯示他又買了5萬股股票。

GameStop的沽空倉位也大幅減少。資料顯示，截至周二，沽空倉位與該股流通股之比例為39%；而在2021年年初，這一比率遠高於100%。

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