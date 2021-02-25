渣打（2888）稅前法定溢利為16.13億元（美元‧下同），按年跌57%；期內收入按年跌4%錄147.54億元，而支出則升5%錄103.８億元；期內信貸減值為23.25億元，按年大增1.56倍。至於稅前基本溢利則為25.08億元，按年跌40%。集團宣佈派末期息每股9仙，並決定完成2020年4月份暫停的股份回購計劃，以註銷價值最高為2.54億元的普通股。渣打業績公佈後股價一度跌至53.35元，最新報54元，跌2%。

銀行去年按監管要求撤回派發2019年末期股息每股普通股20仙的建議，董事會最新提到，於審慎監管局近期發佈指引後，集團決定恢復派息，今年每股派9仙，並預計在執行策略並邁向10%有形股東權益回報（ROTE）目標的過程中，能逐漸提高全年每股股息，倘期間產生的額外資本並未需要被撥作促進業務增長的資金，將會繼續尋找最理想的方法，向集團的擁有人回饋剩餘的資本。

截至去年底，普通股權一級資本比率（CET1）為14.4%，高於13至14%的目標範圍上限，計及即將開始的回購計劃，CET1將於今年3月31日減少約10個基點。

單看第四季表現，期內基本經營收入錄31.99億元，按年跌11%，按季則跌9%；支出則按季增近19%至29.49億元；信貸減值增近6%至3.74億美元；稅前基本溢利及稅前法定溢利分別錄1.92億美元及4.49億美元，無論是按季比較抑或按年比較，均出現盈轉虧的情況。

集團行政總裁溫拓思表示，集團妥善應對公共健康的危機及地緣政治緊張局勢，策略性轉型進展良好，前景光明，疫情導致撥備增加、經濟活動減少、利率低企，去年回報因而受影響，但業務仍然保持穩健並且錄得盈利，有信心實現有形股東權益回報（ROTE）達至雙位數的目標，並期望在2023年或之前ROTE至少達到7%，若利率較預期更早恢復至正常水平，ROTE可達更高水平。

集團財務總監賀方德表示，疫苗日漸明朗的前景將令2021年全球經濟轉為增長，預計集團大多數市場可自2022年起重現疫情前的增長率，相信繼續投資業務轉型渡過此次危機的決策，將有助從經濟復蘇的過程中受惠，特別是佔集團三分之二收入的亞洲大型市場很可能會引領這次復蘇。

他續指出，由於去年上半年全球利率下降所帶來的全年影響，預期2021年的整體收入將與去年相若，而2021年上半年的收入則很可能低於去年同期；今年全年的淨息差應保持在略低於去年第四季1.24%的水平。

講到今年首幾個星期的表現，賀方德指有信心業務已步入正軌，利率敏感度較低的金融市場及財富管理業務均表現強勁，預計自2022年起，收入的每年增長率將重回至5至7%水平，今年的信貸減值壓力按年減少；今年全年度的支出則因持續投資數碼能力而或會略微增加，但應維持在100億元以下。

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