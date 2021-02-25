政府預計2026年度之前仍錄得赤字，因此有考慮開徵新稅項達致開源，財政司司長陳茂波昨日發佈新一份財政預算案後，今早出席聯合電台節目，他表示，準備新一份預算案時，曾經考慮增加薪俸稅及利得稅，並粗略估計若將稅率調升1個百份點，政府稅收便能增加100億元，但由於本地經濟情況差，今年暫不推行，來年則視乎形勢而決定。陳茂波指，於香港經濟衰退嚴重之下，加稅要審慎研究，考慮對香港競爭力的影響，以及是否做到能者多付。

政府正研究差餉累進制徵收，而對於資產增值稅，陳茂林表示不能絕對排除開徵資產增值稅，目前因應物業類別及價值徵收不同比率的差餉，是政府研究的方向。另外，陳茂波指出，物業空置稅並非為增加收入，而是希望加快發展商推出項目。至於商品服務稅則對基層影響較大，需由社會討論。

陳茂波：投資股票並非鬥成本便宜

對於上調股票印花稅，陳茂波認為投資股票考慮賺錢多於成本，要「搞活」股票市場並非鬥便宜，而是從政策及制度創新上想對策。他認為國際投資者買港股，主要因看好內地發展而買內地股。

他認為其他金融市場並非香港的直接競爭者，而香港資金自由進出、沒外滙管制，同時沒有徵收資本增值稅及股息稅等，因此對香港市場有信心。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！