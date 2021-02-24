【本報訊】吉利汽車（175）昨宣佈與同系沃爾沃汽車（Volvo）合併，雙方以股權合併形式合作，將動力總成業務合併成新公司，包括動力總成、三電技術、自動駕駛等。吉利表示，新公司將重點開發新一代雙電機混合動力系統和高效內燃發動機。除了繼續向雙方供貨外，還向第三方汽車公司提供產品和服務；計劃今年底之前投入營運。

吉利控股主席李書福表示，全球汽車產業正在面臨深刻變革，公司必須尋求開放協同，合縱連橫。

行政總裁安聰慧亦指，期待通過協同開發、共享核心技術、自動駕駛前沿領域等戰略層面的合作。

聯合開發智能電動車

智能電動汽車方面，在目前共享SEA浩瀚、SPA2電動車架構基礎上，雙方已啟動下一代純電專屬模塊化架構的聯合開發，實現核心技術成果的共享和規模化優勢。

自動駕駛方面，雙方將基於各自豐富研發成果和經驗，由沃爾沃汽車旗下自動駕駛軟件技術開發公司Zenseact牽頭，共同開發全球領先的高度自動駕駛解決方案。

公司去年初已宣佈擬與同系沃爾沃汽車合併，並在香港、瑞典雙重上市，但因應公司部署A股科創板上市，合併談判暫緩進行。

吉利汽車母公司吉利控股為沃爾沃集團最大股東，間接持有其子公司沃爾沃汽車約97.8%權益。