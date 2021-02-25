特約報道｜自英國脫歐後，愛爾蘭成為歐盟唯一的英語國家，生活環境佳，加上擁有不用坐移民監的優勢，近年開始吸引港人移居當地。不過相比起鄰近的英國，港人對愛爾蘭可說是相對較陌生，現時居於當地的港人也不算多。

在愛爾蘭生活第四個年頭，現時在小鎮鄧多克(Dundalk)修讀酒店管理的Roy表示：「我覺得愛爾蘭都幾好住，當地人隨和友善。愛爾蘭人非常慢活，我們常取笑他們，一日只做一件事。我覺得這裡適合退休人士或鍾意生活他條的人。怕悶的年輕人最好住在都柏林（Dublin）、高威（Galway）或Cork（科克）等大城市，交通較便利，娛樂選擇也較豐富。」

壯麗海岸綠田園樣樣有 運動氣息濃厚

其實移民愛爾蘭不失為一個放鬆身心的好選擇，因為愛爾蘭是島國而且景色如畫，面積約台灣的兩倍，但公園、河道、國家公園、海岸線和湖區遍佈全國，大自然風光壯麗，令人心矌神怡，最適合急需舒解壓力的香港人。Roy說：「這裡有幾多山頭都幾好行，感覺好舒服寧靜，跟大自然的距離很近。除了山脈，沿著海岸線走風景也好靚，如野性大西洋之路（Wild Atlantic Way）上，有歐洲最高的莫赫懸崖Cliffs of Moher，《哈利波特》也曾去過取景。」

有些人擔心移民外國後生活會較為苦悶，好似坐「移民監」，但愛爾蘭人熱衷運動，球類運動如足球、欖球、愛爾蘭足球及高爾夫球更加是當地人至愛，人均高爾夫球場數目更冠絕全球。Roy說：「當地人很喜歡踢波，踢Rugby，有波睇的日子，不用開電視都知。因為街上的人都著晒波衫，四圍又封路。我學校都有10個足球場咁大呀！」所以在愛爾蘭生活，絕對可以動靜皆宜，好動的話可以參加不同的運動項目，不愁沒有好去處。

歷史文化豐富多彩 節慶多超有氣氛

愛爾蘭並不只有動的一面，亦擁有成千上萬的中世紀古堡遺跡、豐富多彩的音樂藝術如愛爾蘭風笛，以及歷史悠久的釀酒文化。Roy表示，當地人十分喜歡喝酒，尤其是威士忌和健力士黑啤：「哈哈，我鍾意愛爾蘭其中一個原因，就是有酒飲，當地人連喪禮都飲酒，所以做酒業都好吃香，我未來都可能向這方面發展。」

生活在愛爾蘭，還會感受到濃濃的節日氣氛。香港人熟悉的萬聖節，其實是起源於愛爾蘭，所以每年臨近10月底，都會看到大街小巷四處出現南瓜、妖魔鬼怪和女巫。但論全國最重視的節慶，一定是每年3月17日的聖翠派克節（St. Patrick’s Day）。Roy形容，當日人人都穿綠衣，帶綠帽，佩戴綠色三葉草。街上有大型巡遊，酒吧內有狂歡派對，整個世界變成綠色，超有氣氛好好玩。

治安在歐洲名列前茅 民風純樸少歧視

雖然愛爾蘭人愛飲酒，但當地治安整體不俗，在歐洲國家中名列前茅。她於2020年位列全球和平指數（Global Peace Index）的第12位，而英國排名第42位，中國大陸則第104位。Roy說在當地住了幾年，感覺安全安心，從未擔憂過會遇上街頭搶劫等暴力事件。

Roy笑言：「來了幾年，只試過一次被當地少年掉煙花，不過都是屬於惡作劇那種。比起英國人，愛爾蘭人較純樸友善，排外或歧視情況都好少遇到。當初來愛爾蘭，最令我詫異的是，在香港等過馬路是沒有司機會讓你，但這裡的司機明明開緊100，會突然剎停在你面前，等你慢慢過咗先，其實成條街得我一個人，得佢一架車。」

原來移民愛爾蘭比想像中容易，申請移民愛爾蘭4至6個月就可快速獲批，更不用坐移民監，一年一天到愛爾蘭便可滿足維持永居的條件，住滿5年後便可申請入籍！愛爾蘭的公民更可以在歐盟以及英國自由生活和工作，整個歐洲都是你的家園。不過要以上述好條件移民，就要參與當地投資項目，投資門檻是多少？適合投資在愛爾蘭甚麼項目？回本機率有幾高？風險如何衡量？資金調配的話要留意什麼？當地稅制又如何？「港人大遷徙：善用資產佈局 開展第二人生之愛爾蘭篇」網上FAN享會，請來Bartra區域總監林卓霆及資產管理顧問、香港大學物業投資課程講師李詠思，教你如何善用投資計劃，移民愛爾蘭打通英國歐盟！

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