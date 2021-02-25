政府加股票印花稅，連港交所（388）也隔空柴台，直言對財政司陳茂波感到失望，反映出現屆政府和持份者溝通能力之低，絕對遠超一般人想像，連半自己人也不支持自己，也難怪在公眾惹來罵聲不絕。

股票印花稅在2020年為庫房帶來7%收入，預計會為庫房額外貢獻80億元，而今次加稅對那個國家傷害最大，就要看看港交所去年11月月發佈的《現貨市場交易研究調查2019》，當中提到2019年外地投資者於現貨市場的交易總額，亞洲佔18.3%、美國佔10.3%、其他地區佔2.3%；而再追溯多一年，就有多一點明細，提到內地佔28.3%、美國佔23.2%、英國佔17.2%、歐洲（不包括英國）佔10.1%、新加坡佔7.3%。由此可見，今次加股票印花稅，利益受損最多的外地投資者是內地投資者，以及一些習慣短線買賣、高頻交易的投資者。

對此中資的中泰證券就表示，雖然只有3個基點升幅，但會使日後港股市場的總交易成本上升約8%，這會打擊投資情緒和市場信心；美資美銀證券就形容，港股是全球交易成本最高的市場，而市場在過去4年時間對調整印花稅一點預期也沒有，突然推出加稅政策，對港交所長線帶來負面影響。

加稅背後，說穿了，係窮呀。因為令人擔憂的不止是香港幾千億赤字，也不是因武漢肺炎而揮金霍土，而是越趨嚴重的結構性財赤，日後似乎只會繼續惡化。畢竟過去十多年公共財政狀況看似良好，某程度上與是受惠於20年前開放自遊行而間接造成的財富效應，不過當時的政府卻不懂得善用外向形經濟優勢，開徵一些針對外地，向旅客收過境稅、消費稅，只是趨利避害，種下惡果。

另一方面，坊間有意見提出過，若要為政府一手造成的結構性財赤「埋單」，碳稅可謂一張好牌為政府開源，既配合施政報告已提及的「2050年的長遠減碳目標」，也能符合中國2060年碳中和目標，兼且可以共香港商界的產，不用只加汽車牌費，小修小補毫無意義。

比較愚笨的民建聯，一月底曾提及要重設遺產稅、增加物業增值稅，幸好沒被政府採納，但這些看似針對富人，實質無效且摧毀香港價值的建議，也值得香港人提防，畢竟過現在政府做事完全蔑視程序，「小事」就衰格得只找親政府媒體放風零諮詢，「大事」就人大直接頒佈零諮詢，「無謂事」就出來認威零諮詢，這樣低的工作和判斷能力，誤信讒言，也絕非天荒夜談。

大灣區國舅爺

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