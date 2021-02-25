新一年財政預算案，對股民而言最重要的是加印花稅。

印花稅由原來的0.1%，增加三成至0.13%。而由於香港是買賣各計一次，也就是說總印花稅是0.26%。用數字說明，買入10,000元股票，印花稅增加3元；賣出這些股票，再收多你3元，總共多收6元。

對長期投資的股民，一年僅轉換股票幾次，印花稅增加三成，似乎微不足道；不過對於短炒或利用孖展槓桿一族來說，貨如輪轉，印花稅增加則是重擔。例如你用1萬元本金，一年完成100萬元買賣交易，印花稅就會由原本的2,000元增加至2,600元。假如你無法每年取得超過三成回報，就會輸錢。

對比其他重要的股票市場，美國這個高稅收國家，雖然會對國民徵收資產增值稅，但卻不徵收印花稅，非國民更不用收資產增值稅，所以近年有大量中國資本湧入美國市場，將一些中概股炒成像中國的科創板一樣，自有其因由。

即使在中國，似乎希望股民多「坐貨」救國，買股票不收印花稅，但賣股票則收0.1%印花稅，稅收成本也較香港低一半，都顯得更具吸引力。

增加印花稅，在股市暢旺之下固然是財路之一，但這也是充滿波動及不可預期，一旦股市轉差，成交縮減，對政府財政幫助不大，反而會令港股競爭力下降。同時「上有政策，下有對策」，對炒鬼一族而言，除了轉場去其他地方的股市「探險」外，也會有更大的誘因轉玩沒有印花稅的衍生工具，畢竟加了印花稅，代表與莊家買賣差價會更少，反而會令大行得益。

徐風

筆者為證監會持牌人https://www.facebook.com/followsthewind/

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