全國脫貧攻堅總結表彰大會今早在北京舉行，國家主席習近平發表重要講話。當中「互聯網企業代表」阿里巴巴（9988）獲評全國脫貧攻堅先進集體。

消息刺激阿里今日盤中一度升2.5%，及後升幅收窄，最新升0.9%，至245元。

內媒報道指，8年來阿里農產品銷售總額達到1萬億人幣。最近3年832個國家級貧困縣在阿里網絡銷售額超過2,700億人幣。

習近平指出，脫貧攻堅取得舉世矚目的成就靠的是堅強領導，中華民族自力更生、艱苦奮鬥的精神品質，靠的是新中國成立以來特別是改革開放以來積累的堅實物質基礎。

內地公布，經過8年持續奮鬥，全國832個貧困縣和12.8萬個貧困村貧困，現行標準下近1億農村貧困人口全部脫貧，如期完成新時代脫貧攻堅目標任務。

去年11月《華爾街日報》報道，阿里創辦人馬雲發表「中國金融基本沒有系統」的言論後，是習近平親自叫停螞蟻集團兩地上市大計。

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