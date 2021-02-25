由美國領事館持有的南區壽臣山壽山村道37號物業，恒隆地產(101)去年以低價25.66億元購入，一度因交易未獲中央同意而觸礁，未能如期收購。繼上周恒隆指交易已獲中國政府同意，與賣方處理完成交易後，恒隆集團及恒隆地產聯合公佈，已完成收購壽山村道 37 號物業。

美國駐港澳總領事館於去年5月推出壽山村道37號宿舍屋地招標，去年9月公佈，物業由恒隆地產以25.66億元投得，每方呎樓面地價5.4萬元，造價被市場形容為「筍價」，買方已經支付10%的定金，交易原於去年12月30日完成。其後，恆隆地產表示，有關收購未能完成該壽臣山物業，主要是涉及中美外交事務。

恒隆集團及恒隆地產今日公佈，有關收購鄉郊建屋地段第 357 號 (壽山村道 37 號) 事項已獲得中國中央人民政府的書面同意，並已為該協議備忘錄進行註冊。由投標人收購該物業的事項於今日完成。就美國駐港領事館宿舍壽臣山壽山村道37號交易完成，世邦魏理仕香港資本市場部資深董事王國偉指出，港島區豪宅用地向來稀缺，近期一些破紀錄的成交再度顯示市場對豪宅仍存在需求，是次交易完成將進一步鞏固投資者對香港房地產市場的強烈信心。

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